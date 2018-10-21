تقديرًا لجسارته وشجاعته.. نائب أمير جازان يكرم مواطنًا أنقذ طفلاً من الغرق بسيول العارضة

المواطن - علي شيبان - جازان

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، المواطن سلمان بن أحمد الجابري، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي وتمكنه من إنقاذ طفل من الغرق في وادي المحاطة بقرية الجبانة بمحافظة العارضة.

وأثنى سمو نائب أمير المنطقة على موقف وتضحية المواطن الجابري ، وتفانيه في إنقاذ حياة الطفل من الغرق، مؤكدًا سموه بأن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر المواطن الجابري اعتزازه بهذا التكريم من قبل سمو نائب أمير جازان، وأن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -حفظهم الله- مؤكدًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.