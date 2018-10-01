تقلبات جوية على 7 مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماًء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( المدينة المنورة ، الجوف ، الحدود الشمالية) وعلى مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.