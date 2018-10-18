تنفيذاً لوصيته.. الملك يوجه بنقل جثمان سوار الذهب ليدفن بالمدينة
القيادة تعزي البشير في وفاة رئيس السودان الأسبق

تنفيذاً لوصيته.. الملك يوجه بنقل جثمان سوار الذهب ليدفن بالمدينة

2018/10/18
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس السوادني عمر البشير في وفاة فخامة المشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان الأسبق ، ولعائلة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1440هـ في مدينة الرياض.

كما أمر ـ حفظه الله ـ بنقل جثمان فخامته بطائرة خاصة ، إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك ، تنفيذاً لوصيته رحمه الله.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين لفخامة الرئيس عمر البشير ـ ولعائلة وذوي الفقيد.


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