توجيه من العيسى بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس والجامعات

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى توجيهاته إلى جميع المدارس والجامعات بإقامة صلاة الاستسقاء غداً الخميس.

وأوضح أن ذلك يأتي تأسيًا بسنة النبي الكريم وإنفاذا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا أول أمس إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم الخميس (16 من شهر صفر 1440 هـ)ـ حسب تقويم أم القرى، عملاً بسُنة الرسول الكريم وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا.