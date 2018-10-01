توجيه من العيسى لمديري ومديرات الإشراف التربوي في الملتقى الـ19

المواطن - الرياض

أشاد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، في كلمته أمام المشاركين والمشاركات في ملتقى الإشراف التربوي الـ19، بدعم الدولة للتعليم بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تنص على الاهتمام بالتطوير العلمي، خاصةً أن الرؤية تركز على هذا الجانب.

ووجه العيسى كلمته إلى مديري ومديرات الإشراف التربوي بضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم وضرورة التواصل الإنساني مع المعلم وكذلك الرفع من معنوياته؛ لأنه هو المعني بالتواصل مع الطلاب داخل الفصل، وكذلك التواصل الإنساني مع الطالب، وهم أهل لذلك.

وأضاف العيسى: “حاولنا التكثيف من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين، والهدف منها هو خلق حراك إيجابي لتطوير مهاراتهم وليكونوا عناصر محفزة للتعليم وضرورة تطبيق العلوم في الميدان التربوي، وكذلك الحرص على اكتشاف الإيجابيات وتحفيزها وكذلك السلبيات ومعالجتها”.

ووجه وزير التعليم الشكر لمعهد العاصمة النموذجي على استضافته للملتقى.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد افتتح فعاليات ملتقى الإشراف التربوي التاسع عشر الذي يستضيفه معهد العاصمة النموذجي بفندق الموفنبيك، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة للأداء التعليمي ومدير الإشراف التربوي بالوزارة ومدير عام معهد العاصمة النموذجي ومساعدوه وقيادات المعهد الجهة المستضيفة للملتقى.

واطلع وضيوف الملتقى على معرض للصور التاريخية للمعهد ثم استقبله كشافة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي بصيحة كشفية ترحيبية، وبعدها اتجه معاليه للقاعة المخصصة للملتقى، وبعد النشيد الوطني بدأت فقرات الحفل الخطابي الذي قدمه المذيع عبدالرحمن البشري بالقرآن الكريم للطالب عبدالعزيز الهاجري، تلاها كلمة الجهة المستضيفة التي قدمها مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم وذكر فيها: “تؤكد القيادة الكريمة حفظها الله في الرؤية المباركة 2030 بمحاورها ومجالاتها على تجويد الأداء والتطوير المستمر، وينطبق ذلك على قطاع التعليم بعامة وفي مجال الإشراف التربوي بخاصة لأهمية اتساق مساره مع توجهات الرؤية، وهو محور ارتكاز هذا الملتقى وما سيعمله المشاركون على بلورته في الورش وأوراق العمل والتقرير الختامي للوصول بالإشراف التربوي إلى صيغة منسجمة مع أهداف وتطلعات الرؤية الكريمة”.

وأضاف: “لما سبق يفخر معهد العاصمة النموذجي بالرياض بثقة الوزير لاستضافة هذا الملتقى الإشرافي وتكريس كل الإمكانات والطاقات لإنجاحه على الوجه المنشود”.

ثم قُدم عرض مرئي عن معهد العاصمة النموذجي، وبعدها افتتح مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن هندي الغامدي الملتقى بكلمة قال فيها: للوفاء بمتطلبات رؤية 2030 يواجه نظامنا التعليمي تحديات غير مسبوقة تتمثل في إعداد جيل يواكب تطلعات تلك الرؤية في قيمه ومعارفه ومهاراته.

وتابع: “ولا شك أن تلك التحديات النوعية تتطلب جهودًا استثنائية، ولذا يأتي ملتقى الإشراف التربوي الـ19 في ضوء رؤية 2030 في إطار السعي الدؤوب لوزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي لتطوير الأساليب الإشرافية الرامية للتحسين المستمر للممارسات التدريسية والقيادية في مدارسنا للمساهمة الفاعلة في إعداد جيل الرؤية، ذلك الجيل الذي سيفاجئ العالم من جديد”.

ثم كرم العيسى الجهة المستضيفة للملتقى معهد العاصمة النموذجي حيث تسلم التكريم عادل الطخيم، وكذلك تلقى ونائبه هدية من معهد العاصمة النموذجي؛ تقديرًا لدورهم في تطوير التعليمن ثم بدأت الجلسات العلمية للملتقى.

الجدير بالذكر أن الملتقى سيقدم 14 ورقة علمية متنوعة وحلقة نقاش مفتوحة وورشة عمل، بمشاركة عدد من المتخصصين الدوليين والمحليين.

أوضح ذلك مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري.



