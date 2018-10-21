توجيه من تركي آل الشيخ بشأن إصابة عموري

المواطن - الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ المختصين في هيئة الرياضة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال؛ لعلاج اللاعب عمر عبدالرحمن عموري بشكل عاجل في أفضل الأماكن في العالم.

يذكر أن النجم الإماراتي، عموري، لاعب الهلال السعودي تعرض لإصابة خطرة خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء أمس، وبات مهدداً بالغياب عن البطولة الآسيوية المقبلة.

وخرج “عموري” مصاباً خلال أول 7 دقائق من المباراة وهو يبكي بعد كرة مشتركة مع مدافع الشباب.

وكشفت الفحوص الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ما يهدد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.