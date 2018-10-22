تونس ترفض استهداف المملكة: دولة مهمة جدًا دوليًا وإقليمًا

المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية التونسي،خميس الجهيناوي، أن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا لا يمكن أن يكون سببا لاستهداف استقرار المملكة.

وقال الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بالعاصمة تونس ”نحن ندين الطريقة التي أدت إلى وفاة خاشقجي ولكن السعودية تفاعلت إيجابيا وفتحت تحقيقا“.

وأضاف ”لكن نحن نقول أيضا إنه لا يجب استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها وهي دولة مهمة جدا في المنطقة والعالم“.