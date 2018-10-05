ثانوية الفيصل بالرياض تختتم بطولة الوطن للكرة بحضور عطيف وأحمد أشرف

المواطن - الرياض

اختتمت ثانوية الفيصل بالرياض، صباح أمس الخميس، بطولة الوطن لكرة القدم.

وشارك اللاعب الدولي عبده عطيف ولاعب نادي الهلال أحمد أشرف في تتويج الفصل الفائز بالبطولة.

وشهدت الاحتفالية كلمة للاعب عبده عطيف تحدث فيها عن ذكرياته في ثانوية الفيصل، ووجه كلمة تربوية للطلاب حثهم فيها على الحفاظ على مكتسبات الوطن واحترام المعلم.

ومن جانبه، ثمن منصور العصيمي قائد المدرسة مشاركتهما في هذه المناسبة والإسهام في نشر الوعي والحس الوطني بين الطلاب، كما قدم الدروع التذكارية للاعبين نيابة عن منسوبي المدرسة، وشكر رائد النشاط عبدالعزيز الزهراني ومدرس التربية الرياضية فيصل الشقراوي والقائد الكشفي محمد بلال على إنجاح هذه الفعالية.