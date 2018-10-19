“جنرال إلكتريك” توفر 18 وظيفة شاغرة في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس الدعم الإقليمي.

. مهندس برمجيات.

. فني كهرباء.

. مساعد كهربائي.

. مشرف كهربائي.

. فني لحام أنابيب.

. مدير برنامج التصنيع.

. مدير منتجات المنطقة التدخلية.

. مدير المبيعات- خدمات شبكة الطاقة.

. أخصائي جودة الإنتاج.

. مدير أول الحسابات الرقمية.

. مدير قسم- إنجاز واستكمال البئر.

. أخصائي تخطيط وتنفيذ المواد.

. مهندس خدمات.

. ممثل الموارد البشرية.

. أخصائي طلبات العملاء- قسم المكملات.

. أخصائي حقل- خدمات حفر.

. أخصائي دعم العمليات العامة- قسم المكملات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا