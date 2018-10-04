جولة “المواطن” تكشف تلاعب الصيدليات البيطرية بالأسعار بلا رقابة

المواطن : يحيى العمري - القنفذة

كشفت جولة لـ “المواطن” تلاعب بعض الأطباء البيطريين بأسعار الأدوية البيطرية في مركز القوز بمحافظة القنفذة، مستغلين عدم وجود تسعيرة على المنتج وهو ما يساعد العديد منهم على وضع تسعيرة كما يريد دون شرط أو قيد.

و”المواطن” بدورها قامت بشراء منتج مبيد حشري من صيدليتين في نفس المركز ووجدت اختلاف السعر من صيدلية إلى أخرى رغم أن المنتج واحد.

وحين طلب محرر “المواطن” الفاتورة كإثبات للشراء بالسعر الذي تم البيع به قدم له المختص فاتورة مكتوبة بشكل يدوي لا تحمل اسم المحل كمخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها.

وطالب مربو المواشي الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الرقابة على الصيدليات البيطرية مع وضع تسعيرة لجميع الأدوية والمستحضرات التي تباع فيها.