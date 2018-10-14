جيبوتي: المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي

جيبوتي: المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي

2018/10/14
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعربت جمهورية جيبوتي عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بها، والنيل من سيادتها ومكانتها الرفيعة التي تعد الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي.

ونددت جمهورية جيبوتي بالحملة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، كما جددت في الوقت ذاته، وقوفها الثابت إلى جانب المملكة فيما تتخذه من سياسات، وما تبذله من جهود حثيثة في سبيل ترسيخ السلم وتعزيز الازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.


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