حساب المواطن .. الزوجة تستلم حافزًا فهل ينقص من قيمة الدعم؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن تأثير استلام زوجته حافزًا، وهل ينقص من قيمة الدعم المُقدم من البرنامج.

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن ردًّا على الاستفسار أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

وفي سياق متصل، تفصلنا 48 ساعة فقط، عن موعد إيداع الدفعة الحادية عشرة، من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم صبيحة يوم الأربعاء المقبل 10 أكتوبر، حسب النظام المتبع.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الثانية عشرة حتى موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.