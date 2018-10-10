حساب المواطن .. النوفل لم يحصل على الدعم بسبب حافز زوجته!

المواطن - الرياض

شكا مواطن يدعى فاهد النوفل من عدم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حسابه، موضحًا أنه تواصل مع خدمة العملاء وأفادوا بأنه لا يستحق الدعم لأن زوجته لها حافز.

وتعجب النوفل من منع دعم حساب المواطن له على الرغم من تأكيد البرنامج سابقًا أن “حافز” ليس له علاقة بدعم حساب المواطن .

ومن جانبه، رد حساب المواطن على شكوى “فاهد” وقال إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار، دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

وشددت خدمة عملاء حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

وفي سياق متصل، أكد مستفيدون من حساب المواطن أن الدفعة الـ11، التي بدأ البرنامج إيداعها في حساباتهم صباح اليوم الأربعاء، حملت زيادة تراوحت ما بين 10 ريالات إلى 500 ريال.

ولم يتضح بعدُ سبب زيادة الدعم المخصص لهذه الدفعة، وإذا ما كانت الزيادة مستمرة للأشهر المقبلة أم هذا الشهر.

وأعلن حساب المواطن ، بدء إيداع مخصص لدعم الدورة الحادية عشرة في حساب المستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

هنا ومن المقرر أن يستأنف حساب المواطن التسجيل في الدفعة الثالثة عشرة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي ().

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.