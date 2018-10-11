حساب المواطن .. تريد تحويل الدعم إلى حسابها الخاص بدلًا من زوجها

المواطن - الرياض

شكت مواطنة من عدم إعطاء زوجها حقها في دعم حساب المواطن ، متسائلة عن سبب عدم تحويل الدعم إلى حساب الزوجة الخاص بدلًا من الزوج.

وتفاعلت خدمة عملاء حساب المواطن مع السيدة بالقول: إن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويوم أمس أعلن برنامج حساب المواطن اليوم إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ 25.2 مليار ريال.

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.