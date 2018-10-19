حساب المواطن .. صماء وبكماء وتصرف على أبنائها والزوج لا يعطيهم من الدعم!

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكت سيدة صماء وبكماء من زوجها الذي يستلم مبلغ 800 ريال من حساب المواطن ولا يعطي لها شيئًا، رغم أن لديها ولدًا وفتاة تصرف عليهما.

وأوضحت السيدة الشاكية أنها تصرف على أولادها من مالها الخاص، سواء في المأكل أو الملبس، على الرغم من أن الزوج يحصل على دعم حساب المواطن، مشددةً على ضرورة وجود طريقة لحصولها على دعم من البرنامج.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان حساب المواطن قد أودع مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أكتوبر 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.