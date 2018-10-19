حساب المواطن قائم ولكن هل هو مستمر؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أثار رد برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن استمرار البرنامج، حالة من الجدل؛ وذلك بسبب “كلمة” كانت تقولها خدمة العملاء ولكنها تغيرت مؤخرًا ولها معنى كبير.

وتساءل مواطن بشأن الأنباء حول إيقاف الدعم خلال شهرين فقط، ليعيد خدمة عملاء حساب المواطن التأكيد على أن “البرنامج ما زال قائمًا”.

قائم ولكن!

ولكن الملاحظ أن إجابة خدمة عملاء على هذا الاستفسار تغيرت، حيث كانت إجابته على هذا التساؤل خلال الفترة الماضية هي أن “البرنامج قائم ومستمر”، إلا أنه استبدلها مؤخرًا بعبارة “البرنامج قائم” فقط، وهو ما علق عليه البعض.

ورأى مواطنون أن إجابة حساب المواطن تدفع البعض للتساؤل بشأن “استمراره”، لأنه كان سابقًا يؤكد أنه “مستمر”، ولكنه الآن يقول إنه “قائم” فقط، وهناك فارق بين معنى الاثنين، حيث تعني كلمة قائم أنه موجود بالفعل ويحصل المستفيدين منه على الدعم حاليًّا، إلا أن كلمة “مستمر” التي اختفت من إجابة خدمة عملاء حساب المواطن كانت تعني أنه سيكون مستمرًا في الفترة المقبلة.

وربط البعض بين الإجابة المتغيرة وبين تصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة مع وكالة بلومبيرغ بشأن وجود الكثير من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب الاستمرار في حساب المواطن والاعتماد عليه، أو أنه يجب تغيير ذلك والاعتماد بشكلٍ كبير على التعويض.

وكان ولي العهد قد قال: إن حساب المواطن لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة له موجودة، والنقاش الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.