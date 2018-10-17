حساب المواطن .. لماذا يختلف مبلغ الدعم من مستفيد إلى آخر؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن سبب اختلاف مبلغ الدعم المُقدم إلى مستفيدي حساب المواطن، حيث يحصل البعض على 300 ريال وآخرون يحصلون على أكثر وأقل، فهل هناك شروط معينة لمبلغ الاستحقاق؟

وأجاب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على الاستفسار بالتأكيد على أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وأعلن حساب المواطن، أمس الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

بدوره، أوضح متحدث البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.