حساب المواطن .. ما الفارق بين حد الإعفاء من التناقص والمانع من الدعم؟

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن الفارق بين حد الإعفاء من التناقص والحد المانع من الدعم.

وأكد حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن قدمه أحد المواطنين أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل.

أما المقصود بالحد المانع من الدعم، فقال حساب المواطن إنه الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

من جهة أخرى يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة في نوفمبر المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.