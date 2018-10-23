حساب المواطن .. ما موقف الأجنبية التي طلقها زوجها السعودي ومعها أولاد؟

المواطن - الرياض

وجهت مواطنة استفسارًا إلى حساب المواطن بشأن مشكلة تخص صديقة أجنبية لها.

وقالت المواطنة التي تدعى “أم رضا”: إن صديقتها الأجنبية كانت متزوجة من مواطن سعودي مُسجل في حساب المواطن، ولكنه طلقها الآن، فهل سيحصل أولادها على دعم حساب المواطن أم أنه للزوج فقط لأنهم أبناء أجنبية؟

ورد حساب المواطن أنه “بإمكان أحد الأبناء التسجيل كمستفيد رئيسي، ويتم إضافة بقية الأبناء والأم كتابعين وإرفاق المستند الخاص بالأم (إثبات احتضان أوصك ولاية أو صك إعالة)، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 سنة الرجاء تزويدنا بالبيانات ليتم إتاحة التسجيل له”.

وفي سياق آخر، أكد حساب المواطن أن شروط الأهلية في البرنامج تتضمن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.