حساب المواطن .. والدة هيثم متزوجة ولكنها مهجورة فهل يمكنها التسجيل؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن يدعى هيثم بشأن إمكانية حصول والدته على دعم حساب المواطن، موضحًا أنها على ذمة والده، ولكنها مهجورة قبل سنوات.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة العملاء ردًّا على الاستفسار أنه بإمكان الوالدة التسجيل في البرنامج ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، يترقب المواطنون إيداع الدفعة الحادية عشرة من دعم حساب المواطن المقرر خلال الأيام المقبلة.

وكان حساب المواطن قد كشف اليوم أنه تبقى 3 أيام فقط عن موعد إيداع دفعة شهر أكتوبر الجاري المقررة يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.