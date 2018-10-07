حساب المواطن يحسم الجدل بشأن توقف أو استمرار البرنامج

المواطن - الرياض

أكد حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب الموطن، اليوم الأحد، استمرار عمل البرنامج، مؤكداً أن أي شائعات متداولة بشأن توقف البرنامج لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك ردًّا على أحد المغردين الذي وجه سؤالاً قال فيه: “هل صحيح يا حساب المواطن الدفعة الثانية لكم بتكون الأخيرة ويتوقف البرنامج؟”.

وردت حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله : “برنامج حساب المواطن قائم ومستمر”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر) الحالي.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.