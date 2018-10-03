حساب المواطن يذكر بطريقة ورابط معرفة قيمة الدعم

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم المستحق للمواطنين، يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، كما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية.

جاء ذلك ردًّا على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أعرف مبلغ الدعم الذي ينزل في حسابي؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

موعد إيداع الدفعة الجديدة:

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الأحد الماضي، أنه لم يتبقَّ سوى 10 أيام فقط على إيداع الدفعة الحادية عشرة (شهر أكتوبر) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

آلية وطريقة الاعتراض:

وكان حساب المواطن قد أعاد اليوم الأربعاء التذكير بطريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

وبحسب آليات حساب المواطن يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.