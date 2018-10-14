حساب المواطن يرد على مواطنة طلبت الاستفادة من الدعم

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بشروط تسجيل الزوجة في البرنامج وحصولها على الدعم، في حال كان الزوج غير مؤهل أو كانت الزوجة بحاجة للدعم.

جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤالاً قالت فيه: “كثير من المتزوجات محتاجات مو معقولة كل الأزواج بيعطونهم من الدعم”.

حالات تسجيل الزوجة

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

تفاصيل دفعة أكتوبر

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ 25.2 مليار ريال.

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

أهداف البرنامج

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.