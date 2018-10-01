حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة الـ11 عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر) في.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.