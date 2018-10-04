حساب المواطن يوضح آلية صرف الدعم في حالة إضافة تابع

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال إضافة تابع وتوافرت شروط الاستحقاق، فإنه يتم الصرف من تاريخ صدور نتيجة أهلية التابع.

جاء ذلك ردا من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “قبل شهرين رزقت بمولودة وصرت أستحق الدعم ، ولكن تم التسجيل قبل شهر وأتوقع إن شاء الله إني أكون ضمن الأهلية في الدفعة القادمة ، هل أستحق صرف الدعم من وقت التسجيل أو من نفس الشهر اللي جتني فيه المولودة ؟!.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء حيث قال “حياك الله، في حال تم إضافة تابع وأصبحت مستحقًا للدعم ،يتم الصرف من تاريخ صدور نتيجة أهلية التابع، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر) الحالي.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.