حساب المواطن يوضح سبب ظهور رسالة سجلات الأحوال المدنية

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال ظهور رسالة عدم تطابق وثائق المتقدم مع سجلات الأحوال المدنية، يتم تقديم اعتراض عبر بوابة البرنامج الإلكترونية.

جاء ذلك رداً من البرنامج على سؤال مواطن قال فيه: “تظهر لي هذه الرسالة غير مؤهل والسبب وثائق المتقدم الرئيسي لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدينة.. وش الحل؟

ورد حساب خدمة العملاء حيث قال “في حال تم صدور نتيجة عدم الأهلية بسبب ( أن وثائق المتقدم الرئيسي لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية) الرجاء التوجه للبوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض عن طريق أيقونة ( قائمة دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك.

معايير الاستحقاق

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في نوفمبر المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.