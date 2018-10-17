حضور تنموي كثيف في قصر الأمم بجنيف لتسليم جائزة أجفند

المواطن - حسن عسيري - جنيف

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء إعلان وتكريم أفضل 3 مشروعات تعليمية، حيث ستمنح جائزة أجفند التنموية العالمية التي تبلغ قيمتها مليون دولار للمشروعات التعليمية الثلاثة.

وقال أمين عام جائزة أجفند، عبداللطيف الضويحي إن الجائزة بادر بإطلاقها عام 1999 م الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس أجفند، وتعقد وتُمنح سنويًا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، مضيفًا أن موضوع الجائزة يتغير كل سنة استنادًا إلى أهداف التنمية الـ17.

وأضاف أن موضوع الجائزة لهذا العام 2018 هو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030 “القضاء على الفقر”، أما الفائزين الذين يتم تكريمهم اليوم فقد تنافس مشروعات على موضوع “التعليم الجيد”، الهدف الرابع.

وأشار أمين جائزة أجفند إلى قاعة الجمعية العامة في قصر الأمم بحنيف سيشهد حضورًا كثيفًا من الخبراء التنمويين من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمجتمع المدني وممثلي البعثات الدبلوماسية، والإعلاميين.