حقيقة انفجار ناقلة نفط بطريق مكة – جدة السريع

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

نفى المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفجار ناقلة نفط بطريق مكة – جدة ووجود عدد من الإصابات.

وأشار الشريف، اليوم الخميس، إلى أن الحادث المتداول قديم قبل حوالي العامين تقريباً.

وأضاف أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وقوع حادث احتراق لشاحنة في طريق مكة- جدة السريع وأن الصور المتداولة تعود لحادث قديم.