خالد الفيصل يدشن ورشة عمل الحج في موسمها الثالث

المواطن - مكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في فندق الهيلتون بجدة، ورشة عمل الحج في موسمها الثالث التي تأتي استعدادا لموسم حج العام الحالي 1440هـ .

وخلال الحفل الذي حضره وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، قدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية إزاء إشرافهم المباشر على كل ما من شأنه تسهيل خدمات الحجاج والمعتمرين.



وأشاد الأمير خالد الفيصل بنجاح موسم حج العام الماضي والذي تحقق ولله الحمد بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ، إلى جانب تضافر جهود الجميع في هذا الشأن.

وفي شأن متصل شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في عددٍ من ورش العمل وحلقات النقاش حيث استمع سموه لأبرز المحاور التي تتم مناقشتها في الورشة والهادفة لتعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي.

بدوره أوضح وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن ورش العمل تناقش 5 محاور هي النقل، الإسكان، الإعاشة، الخدمات والمرافق، الاستقبال والمغادرة إضافة لأكثر من 20 موضوعا، فيما يشارك في الورش أكثر من 200 خبير من 50 جهة لها علاقة بالحج.



وأكد الدكتور الفالح أن الورش تهدف استعراض ومناقشة المبادرات القابلة للتنفيذ لموسم 1440هـ لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المجالات المختلفة، وإعداد البرامج التنفيذية للمبادرات المطروحة متضمنة الجهات المسؤولة عن التنفيذ وتحديد أدوارها والجدول الزمني لذلك لموسم الحج والمواسم المقبلة.

وأشار وكيل الإمارة الى أن عقد الورش يأتي وفق توجيه أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة سمو نائبه بوضع الحلول لملاحظات الموسم السابق من خلال عقد ورشة عمل لبحث آليات وسبل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويوفر الأمن والراحة لهم، منذ بداية رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.



ونوه الدكتور الفالح بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والتي استقطبت أكثر من 200 خبيرا محليا متخصصا في مجال شؤون الحج يمثلون أكثر من 50 جهة حكومية وأهلية لها علاقة بالحج.

فيما أشار وزير الحج والعمرة خلال ورشة أعمال الحج السنوية الى أن جهود الجهات الحكومية والأهلية تتضافر لبذل أقصى الجهود ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم على أكمل وجه في راحة وطمأنينة وأمن وأمان، مضيفاً أن انعقاد ورشة عمل الحج السنوية في عامها الثالث يأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة مكة المكرمة يأتي ضماناً لاستمرار تطوير منظومة عمل خدمة ضيوف الرحمن .