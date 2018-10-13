خالد بن أحمد: السعودية ذات العمودين لاستقرار المنطقة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أن المملكة هي عمود استقرار المنطقة، كما أنها عمود التحالف مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير البحريني: المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام، وقلب الإسلام، وهي ذات العمودين؛ عمود استقرار المنطقة وعمود التحالف الكبير مع الولايات المتحدة الأميركية. حفظها الله ونصرها على من عاداها.

وحول الحملة التي تشنها وسائل إعلام تابعة لتنظيم الحمدين قال ابن أحمد: عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية وتجنيها وكذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها.