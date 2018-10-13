خالد بن أحمد: السعودية ذات العمودين لاستقرار المنطقة

خالد بن أحمد: السعودية ذات العمودين لاستقرار المنطقة

2018/10/13
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1795
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أن المملكة هي عمود استقرار المنطقة، كما أنها عمود التحالف مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير البحريني: المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام، وقلب الإسلام، وهي ذات العمودين؛ عمود استقرار المنطقة وعمود التحالف الكبير مع الولايات المتحدة الأميركية. حفظها الله ونصرها على من عاداها.

وحول الحملة التي تشنها وسائل إعلام تابعة لتنظيم الحمدين قال ابن أحمد: عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية وتجنيها وكذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم