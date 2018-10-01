خبراته العسكرية تتحدث عن نفسها.. جوزيف رانك يتولى مهام لوكهيد مارتن في المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

اختارت شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة المتخصصة في الصناعات العسكرية، جوزيف رانك ليكون الرئيس التنفيذي لأعمالها في المملكة، خلفًا لآلان شينودا الذي سيعود إلى مقر الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة.

وقال الموقع الرسمي للشركة الأميركية إن الضابط المتقاعد جوزيف رانك سيقود أعمال الشركة المتنامية في المملكة، والتي تتمثل في بناء وتنمية علاقات لوكهيد مارتن الرئيسية بالمملكة ودعم مساعي الأعمال الاستراتيجية في البلاد.

وقال ريتشارد إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكهيد مارتن إنترناشيونال: “أنا واثق من أننا سنذهب بهذه العلاقة الاستراتيجية تحت قيادة رانك إلى مستويات أعلى في المملكة، مما يدعم رؤية 2030، ويعزز الأمن الإقليمي والعالمي”.

وأضاف: “جوزيف رانك يمتلك ثروة من المعارف والخبرات الإقليمية، مما يؤهله لأداء دوره الجديد كرئيس تنفيذي في الرياض، وهو ما يعني أنه سيكون فائدة لا تُقدر بثمن لعملياتنا وشراكتنا مع المملكة”.

ووجه الشكر إلى آلان شينودا على مساهماته المتميزة وقيادته خلال السنوات السبع التي قضاها في المملكة، والتي شهدت تعزيز علامة لوكهيد مارتن كشريك موثوق في مجال الدفاع والأمن للمملكة”.

ودخلت شركة لوكهيد مارتن المملكة لأول مرة بعد الاتفاق على تسليم أول طائرة من طراز C-130 هرقل في عام 1965، ومنذ ذلك الحين، وسع الجانبان التعاملات والصفقات الأمنية المشتركة، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، والتطبيقات البحرية والمدنية، بالإضافة إلى لتوفير الدعم الفني الضروري والخبرة التعليمية للشركاء المحليين في الصناعة.

وخلال الفترة الأخيرة تولت لوكهيد مارتن عملية تطوير صواريخ باترويت السعودية، بالإضافة إلى العمل على بناء 4 سفن بحرية مقاتلة ضمن عقد تم توقيعه إبان زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة مارس الماضي.