خبراني: الرباعية فرصة جميلة للأخضر

المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب محمد خبراني مدافع نادي القادسية والمنتخب السعودي أنه سعيد بالعودة للمشاركة مع الأخضر مرة أخرى.

وتحدث محمد خبراني قائلًا: شرف كبير لي العودة للمنتخب السعودي وهذا سيجعلني أقدم أفضل ما لدي خلال الفترة المقبلة.

وتابع خبراني: المشاركة في الدورة الرباعية شيء جميل وهي فرصة مميزة لنا يجب أن نستفيد منها.

وأكمل خبراني حديثه قائلًا: أسامة هوساوي وتيسير الجاسم قدما الكثير للأخضر وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهما والقادم سيكون أفضل للمنتخب السعودي.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب البرازيلي غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

كما سيخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في الدورة الرباعية، أمام منتخب العراق يوم الاثنين المقبل في الرياض.