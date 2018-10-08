خريجو الدبلومات الصحية يعانون: من يعيش في الجنوب عُين في الشمال!

المواطن - عبدالرحمن دياب

بعد فرحة الحصول على عمل، عانى بعض خريجي الدبلومات الصحية من شتات التعيين.

وقال هشام ياربيق، خريج دبلوم صحي: إن من تعينوا من تبوك تم إرسالهم للعمل في الجنوب، ومن تعينوا من الجنوب وُضعوا في الشمال، مشددًا على أن درجاتهم تؤهلهم لتعيينات أفضل.

ومن جانبه، أكد طارق الرشيدي، خريج دبلوم صحي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه تم تعيينه في الجوف رغم أنه من القصيم، وقالوا له إن التعيين يتم عن طريق الدرجات.

وأضاف متعجبًا: “درجاتنا اختفت من على البوابة بعد 12 ساعة فقط!”.

وبالنسبة إلى ماريا إبراهيم، خريجة دبلوم صحي بمنطقة الإحساء، فقالت: “تم تعييني بمنطقة الباحة، رغم أنهم وعدونا صراحة قبل التدريب: سوف تظلون بالأحساء ولن يخرج أحد منها!”.