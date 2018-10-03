خطط وتوصيات مهمة في الجلسة 47 لبلدي الرياض

المواطن - الرياض

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته السابعة والأربعين، والتي افتتحها أ. خالد العريدي رئيس بالمجلس بكلمة ترحيبية ثمن خلالها جهود جميع الأعضاء في إنجاز أعمال وخطط وبرامج المجلس البلدي، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للجولات والزيارات التي قام بها أعضاء المجلس بمشاركة المواطنين، ومسؤولي البلديات الفرعية، وممثلي الإدارات المساندة بأمانة منطقة الرياض.

بدوره استعرض عيسى العيسى تقرير الربع الثاني من العام الجاري لمركز طوارئ الأمانة 940، والذي اشتمل على إجمالي عدد البلاغات، ونسبة التنفيذ، وجودة معالجة البلاغات، وأهم النتائج والتوصيات، وذلك لتطوير أعمال مركز 940، وقد اعتمد المجلس توصيات التقرير وأوصى برفعها للأمانة.

وقدم فهيد السبيعي رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس عرضاً لمقترح تخصيص 5 بلديات رئيسية في جميع جهات الرياض لتكون ذات صلاحيات أكبر، تفعيلاً لرؤية المملكة 2030، واعتمد أعضاء المجلس البلدي المقترح، مع التوصية برفعه لأمانة الرياض لدراسته سعياً لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجلس تقرير الجولة الميدانية في نطاق بلدية الحائر، بمشاركة مسؤولي الأمانة والمواطنين الذي عرضه أ. سعود السبيعي عضو المجلس وممثل الدائرة التاسعة جنوب الرياض، والتي جرى خلالها الوقوف على أكثر من 13 نقطة سير، وتدوين أكثر من 30 ملاحظة، لمتابعتها مع البلدية والأمانة والجهات ذات العلاقة. وقد أوصى المجلس باعتماد التوصيات والملاحظات المدونة خلال الجولة، ومتابعتها مع الأمانة والبلدية الفرعية والجهات ذات العلاقة، لتحقيق مطالب المواطنين وإيجاد الحلول لتحسين وتطوير الخدمات البلدية.

ووافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع كل من جمعية “كفيف” وجمعية “حركية”، المختصتين بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي قدمتها علياء الرويلي عضو لجنة الاحتياجات الخاصة بـالمجلس. واعتمد المجلس الصيغة المقترحة، وأوصى باستكمالها وفقاً ما ورد في التوصية تمهيدا لتوقيعها.

واختتمت الجلسة بتكريم رئيس وأعضاء المجلس للمواطنين المتفاعلين مع الخدمات البلدية في نطاق الدائرة السابعة، وهم: الحسن اليامي، فيما كرمت عضوات المجلس هدى الجريسي وجواهر الصالح المواطنة فاتن السليمان.