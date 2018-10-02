دارة الملك عبدالعزيز تحفظ تاريخ وحضارة المملكة بـ12 قاعدة معلوماتية

المواطن - واس

وظفت دارة الملك عبدالعزيز 12 قاعدة معلوماتية لحفظ تاريخ وحضارة وتراث المملكة العربية السعودية ورصد التراث الحضاري والثقافي والعلمي والأحداث الوطنية المختلفة، منذ تأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يمكن للباحث أن يبحث من خلال هذا السجل الوطني عن المعلومة التي يريد الوصول لها بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الدارة أن هناك قاعدة معلومات السير الذاتية التي تحتوي على معلومات متكاملة عن الباحثين والأكاديميين المهتمين بالتاريخ، لتكون مرجعاً يمكن من خلاله لدارة الملك عبد العزيز التواصل مع الأكاديميين والباحثين والوصول لهم، وقاعدة كشاف صحيفة أم القرى.. حيث يُمكن هذا الكشاف الإلكتروني للصحيفة الباحث من البحث عن طريق رقم وتاريخ العدد وعنوان المقالة والأعلام التي ذكرت في المقالة أو من خلال تصنيفها الموضوعي.

وخصصت الدارة قاعدة المخطوطات الوطنية التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن المخطوطات، وذلك لعرض عنوان المخطوطة وعنوانها الفرعي واسم مؤلفها والموضوع الرئيسي والفرعي لها وبداية المخطوطة ونهايتها وجميع تفاصيلها، وقاعدة معلومات التاريخ الشفوي التي تتضمن بيانات متكاملة عن المقابلة التي أجريت مع الراوي وتشمل كل ما ذكر عن الأشخاص والأماكن والهيئات والأحداث والدول ذات العلاقة ورؤوس موضوعات المقابلة بالإضافة إلى النص الكامل للمقابلة.

وأنجزت الدارة قاعدة كشاف صحيفة صوت الحجاز لتمكين الباحث البحث، من خلال رقم العدد وعنوان المقالة أو الأعلام والأماكن التي ذكرت في المقالة أو من خلال تصنيفها الموضوعي ، وقاعدة معلومات الصور التاريخية التي تحتوي القاعدة على معلومات تفصيلية عن الصور التاريخية تشمل عنوان الصورة ونوعها ومقاساتها والأشخاص والهيئات والأماكن ذات العلاقة بالصورة ومصدر الصورة وتصنيفها الموضوعي.

وهيأت دارة الملك عبدالعزيز قاعدة معلومات الوثائق التاريخية التي تشمل جميع المعلومات التفصيلية عن الوثيقة، بالإضافة لخاصية البحث عن الوثيقة من خلال عنوان الوثيقة أو الأعلام أو الأماكن أو الهيئات التي ذكرت بها، أو من خلال تصنيفها الموضوعي مع ربط الوثيقة بسجل الأحداث الوطني، وقاعدة الملك عبد العزيز في الوثائق الأجنبية التي ترصد جميع بيانات الوثائق الأجنبية ويمكن من خلال هذه القاعدة للباحث أن يبحث عن الوثيقة التي يريدها عن طريق العنوان والأعلام أو عن طريق ملخص الوثيقة أو من خلال تصنيفها الموضوعي.

وعرفت الدارة بقاعدة معلومات مجلة الدارة التي تشتمل القاعدة على جميع أعداد المجلة التي صدرت منذ تأسيسها مع معلومات تفصيلية عن كل عدد ومحتوياته، يمكن من خلالها البحث باسم المؤلف والعنوان والتصنيف الموضوعي والأسماء والأماكن التي ذكرت في البحث مع صورة الغلاف ، وقاعدة المعلومات المتحفية وتتضمن رصد كامل للمواد المتحفية الموجودة في الدارة سواء المعروضة أو غير المعروضة وتشمل توثيقاً كاملاً للمواد ويمكن البحث بكل سهولة عن أي مادة موجودة سواءً عن طريق الاسم أو التصنيف أو أي كلمة موجودة في ملخص المادة.

في حين خصصت الدارة قاعدة معلومات الملك عبد العزيز في الصحافة لتضمين كل ما ذكر عن الملك عبد العزيز من خلال الصحافة العربية والعالمية ، وكذلك السعودية ويمكن للباحث من خلال هذه القاعدة البحث عن بيانات المقالة الصحفية بدلالة العنوان والمؤلف والأعلام والأماكن والهيئات التي ذكرت فيها والدول التي لها علاقة بالمقالة وكذلك عن طريق مصدر المقالة.