داكوتا جونسون تكمل عامها الـ29 بإطلالة مثيرة

المواطن - الرياض

أطلت العارضة والممثلة الأمريكية داكوتا جونسون في عيد ميلادها الـ29 بإطلالة مثيرة اكتملت فيها كل عناصر الأناقة.

وتداول المغردون صورًا من حفل داكوتا جونسون الذي تزينت فيه بأرقى المجوهرات من إبداع الماركات العالمية الفاخرة.

والمعروف أن داكوتا جونسون هي عارضة أزياء وممثلة أمريكية، ولدت يوم 4 أكتوبر 1989 في أوستن في تكساس، وأكثر ما اشتهرت به هو دورها في الفيلم الدرامي الرومانسي خمسون درجة من جراي “Fifty Shades of Grey” بتجسيدها لشخصية أناستازيا ستيل.

قدّمت داكوتا جونسون أول عرض لها على الشاشة عام 1999 في فيلم Crazy in Alabama وكان من إخراج زوج أمها أنطونيو بانديراس. كما لعبت أمها دور البطولة في الفيلم الذي ظهرت فيه أيضًا شقيقتها ستيلا بانديراس، وفازت بلقب Miss Golden Globe في عام 2006، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء بتوقيعها عقدًا مع IMG Models.

بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، بدأت داكوتا جونسون حياتها المهنية بالتمثيل بتوقيعها عقدًا مع وليام موريس. حقّق لها الفيلم الدرامي الأمريكي “The Social Network” عام 2010 أول نجاحٍ في شباك التذاكر، وتبعته مجموعةٌ من الأفلام مثل “Beastly” و “21 Jump Street”.

دورها الكبير كان أناستازيا ستيل في فيلم “Fifty Shades of Grey” الذي حقّق لها نجاحًا عالميًا ضخمًا وحظي باعترافٍ دولي. عززت داكوتا جونسون شهرتها من خلال إعادة تمثيل الدور في أجزاء الفيلم اللاحقة “Fifty Shades Darker” و “Fifty Shades Freed”. تشمل الأعمال الأخرى البارزة لداكوتا أفلامًا مثل “Black Mass” و “How to Be Single” ومسلسل تلفزيوني بعنوان “Ben and Kate”.