درع تذكارية واستقبال رسمي لرئيس الزمالك في الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل – قبل قليل – رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، لحضور مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال المستشار مرتضى منصور، فور وصوله إلى المطار، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب، عبدالإله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه على “تويتر”، صورًا لوصول رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وأشار إلى قيام رئيس مجلس الإدارة قصي الفواز بتسليم درع تذكارية لرئيس نادي الزمالك بعد وصوله إلى الرياض.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الرياض، مساء يوم الخميس، وكان في استقبالها رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالإله الدلاك، والقنصل العام بسفارة مصر في المملكة، هاني صلاح الدين.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.