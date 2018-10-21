دلل على قوله بالقرآن.. 3 تحذيرات من عائض القرني للمسلمين

دلل على قوله بالقرآن.. 3 تحذيرات من عائض القرني للمسلمين

2018/10/21
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الداعية عائض القرني 3 تحذيرات إلى المسلمين، مساء اليوم الأحد.

وقال القرني موجهًا قوله إلى المسلمين: “لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تستمعوا لأوهام الشيطان، واسمعوا بشارات الرحمن”.

وتابع مدللًا على قوله بالقرآن الكريم: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلًا والله واسع عليم}.

وأضاف القرني ناصحًا: “من اقترب من الله قرّبه الله، ومن حفظ الله حفظه الله، فحافظ على الفرائض، وتزوّد بالنوافل وتحصّن بالدعاء وأبشر بحصانة من الله ورعاية، قال صلى الله عليه وسلم: احفَظِ اللهَ يحفَظْك، احفَظِ اللهَ تجِدْه تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باللهِ”.


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