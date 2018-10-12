ديبالا يكسب ود الجماهير السعودية

المواطن - مروة نبيل

وجه ديبالا الشكر إلى الجماهير السعودية على حفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله للمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المُقامة في المملكة.

وأكد نجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، باولو ديبالا خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS بعد مباراة العراق، أنه يلقى دعما كبيرا من الجماهير السعودية، وتابع: “أشكرهم على الحب المتبادل.. المملكة بلد جميل”.

وكان ديبالا أول لاعبي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم الذين وصلوا إلى الرياض، استعدادًا للمشاركة في بطولة سوبر كلاسيكو، بجانب الثنائي سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد، ونجم واتفورد، روبيرتو بيرييرا.

ومنذ وصول ديبالا إلى الرياض، لم يُخف نجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إعجابه بالمملكة، حيث نشر صورة له بصحبة بيرييرا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها بالإنجليزية قائلًا: “مرحبًا بالسعودية”، بجانب علم المملكة.

وتفاعل ديبالا مع الجماهير السعودية قبل مباراة الأرجنتين والعراق في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، حيث ناشد الجمهور في مقطع فيديو بالدعم خلال اللقاء، وأكد سعادة لاعبي التانغو بالتواجد في المملكة، مؤكدًا أنها بلد رائع.

وشارك ديبالا بشكل أساسي في المباراة التي جمعت المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بنظيره العراقي، وظهر بمستوى مميز، إلا أنه لم ينجح في تسجيل هدفه الدولي الأول.

وقاد باولو ديبالا المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم للفوز على نظيره العراقي برباعية دون رد في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، ليبدأ الاستعداد لمواجهة البرازيل في ختام الدورة الرباعية الودية بمعنويات مرتفعة.