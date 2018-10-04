ذوو الجندي أول عسيري في محايل: استشهاده وسام فخر لنا

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أدّت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم الخميس، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن محمد إبراهيم عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده المصلين بجامع الأميرة العنود الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبَّرت أسرة شهيد الواجب من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.