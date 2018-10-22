رئيس برشلونة عن ميسي: أهم لاعب في العالم سيغيب عنا

المواطن - محمد سمعة

أوضح جوزيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، أنه حزين بسبب الفترة الطويلة والتي سيغيبها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان ميسي تعرض لإصابة قوية في ذراعه اليمنى في لقاء برشلونة وإشبيلية يوم السبت في الدوري الإسباني، كما أشارت الفحوصات الطبية إلى أن ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع مما يعني غيابه عن مباراة ريال مدريد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، بجانب غيابه عن مباراة إنتر ميلان بعد غد في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بارتوميو عن ميسي قائلًا: غيابه عن الفريق شيء محزن، نحن سنفتقد لخدمات أكثر اللاعبين أهمية في العالم ولكن البارسا يركز على تحقيق الفوز وإهدائه لميسي حتى يعود من إصابته.

وتابع بارتوميو: أريد القول بأن المدرب إرنستو فالفيردي مستمر مع برشلونة حتى عام 2020، فلقد قام بتجديد عقده مع الفريق حتى نهاية موسم 2019-2020.

وكان فالفيردي تولى تدريب برشلونة صيف عام 2017 خلفًا للمدرب الإسباني لويس إنريكي.