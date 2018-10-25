رئيس تحرير الإندبندنت في المملكة يستعد لإطلاق نسختها العربية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

توجه رئيس تحرير صحيفة “الإندبندنت”، كريستيان بروتون إلى الرياض للقاء شريك النشر الجديد في المملكة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بإصدار نسخ ببعض اللغات تابعة للمؤسسة الصحفية البريطانية بخلاف الإنجليزية.

وتأتي زيارة كريستيان بروتون لحضور اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة مع ممثلي الشريك الجديد للصحيفة، وهي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG)، والتي ستكون المسؤولة عن النسخ الخاصة بالصحيفة باللغات العربية والفارسية والأردية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية.

ووقعت الشركة المالكة للصحيفة البريطانية على شراكة تجمعها بالمجموعة السعودية في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً إبان زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا خلال مارس الماضي، وهي صفقة تشمل منح الصحيفة البريطانية علامتها التجارية إلى (SRMG).

وتعتزم المجموعة السعودية إطلاق سلسلة من المواقع، التي ستمتلكها وتديرها تحت اسم شركة الإندبندنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية هذا العام.

ويسعى بروتون لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط التحريرية الخاصة بتلك المواقع، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مع شركائه من المملكة غدًا الجمعة لمناقشة الأسئلة المطروحة حول الاستقلال التحريري.

ومن المقرر أن يتم إعداد المحتوى بالكامل تقريبًا من قِبل صحفيي SRMG المقيمين في لندن وإسلام أباد وإسطنبول ونيويورك، وستعمل هذه المواقع باللغة العربية والأردية والتركية والفارسية.

يذكر أن صحيفتي الإندبندنت والتليغراف البريطانيتين تحضران الآن مؤتمر مستقبل الاستثمار، المعروف بـ”دافوس في الصحراء”، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وأحدث مبادرات استثمار في السعودية، لا سيما وأنه يُعقد في الرياض بحضور الآلاف من رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية بمختلف تخصصاتها.