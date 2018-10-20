رئيس هيئة حقوق الإنسان: القضاء ستكون له الكلمة الفصل في تحقيق العدالة

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله- ومنها توجيه النائب العام بالقيام بالتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، والذي أدى إلى كشف مصير الفقيد جمال خاشقجي، رحمه الله، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وما صدر من إعفاءات لعدد من المسؤولين، تهدف إلى تحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين في هذه القضية وتطبيق العدالة الناجزة بكل حزم وشفافية.

وأضاف أن تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لتشمل الإجراءات التصحيحية لمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً تؤكد حرص القيادة على ترسيخ أسس العدل وفق الشريعة الإسلامية وحماية أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، والحرص على سلامة مواطنيها في الداخل والخارج.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن هذه الأوامر والتدابير تؤكد بشكل لا لبس فيه أن حماية حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، تعد من أهم أولويات الدولة، وأن القضاء السعودي سيكون له الكلمة الفصل في تحقيق العدالة وتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة.

كما تقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد جمال خاشقجي -رحمه الله- سائلاً المولى أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.