رسالة لأعداء السعودية : شعارنا واضح.. الخير له نخلة وللشر سيفان

المواطن - عبدالرحمن دياب

إرادةُ اللهِ أقوى من إرادتِهمْ ودِينُنا الحقُّ أبقى منهمُ دِينا.. جملة لخصت رسالة السعوديين اليوم الجمعة إلى أعداء المملكة، فرغم ما يفعلون لتأجيج الفتن وتشويه صورتها واتهامها زورًا إلا أن إرادة الله أقوى مما يفعلون، ليكون دين الحق ورسالة بلاد الحرمين أبقى وأكثر ثباتًا من إعلامهم المسموم ونيتهم السوداء.

وعبر وسم “رسالة إلى أعداء السعودية”، وجه مواطنون ومقيمون وعرب رسائل حسم وتأكيد أن مؤامرتهم لن تفلح مع بلاد الحرمين، فما يفعله الإعلام المشبوه يزيد ترابط المسلمين بالسعودية والشعب بالقيادة، مؤكدين أن شعار المملكة واضح وهو أن “الخير له نخلة وللشر سيفان”.

وقال الإعلامي مفرح الشقيقي: “هذا الوطن أكبر منكم- تعادونه فيسمو- تحاربونه فينتصر- تكذبون عليه فيكشفكم ويردعكم، هذا الوطن أقوى منكم- تحلمون بتمزيقه فيزداد تلاحمًا- تتوهّمون هزيمته فيقضي على سوادكم”.

وكتب الشاعر فواز اللعبون: “أَرسَى لنا اللهُ مِن عَليائهِ وطنًا كادت تَمِيدُ به بغيًا أعادينا.. إرادةُ اللهِ أقوى من إرادتِهمْ ودِينُنا الحقُّ أبقى منهمُ دِينا.. باقونَ ماضونَ مهْما الكارهونَ أبَوا وطوّعُوا في الإداناتِ القوانينا”.

أما زينب السيد فكتبت: “تزيدون عداءً ونزيد ولاءً لحكامنا، ودام عزك يا وطن ودمتم لنا يا حكامنا”.

وبالنسبة إلى عاصم آل حمد فوجه رسالة لأعداء السعودية بقوله: “تبكون بدموع التماسيح على مواطن نحن أولى به منكم وفي بلادكم من الاعتقالات ما يفوق أكثر الدول قمعًا للحريات”.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز المطيري: “في صغرنا أوهمونا أن قضيتهم القدس ويوم كبرنا طلع قضيتهم السعودية والحرمين!”.

وفي سياق متصل، كتب سالم آل سحبان: “رسالة إلى إدارة تويتر عليها أن تتضامن مع الحق ولا تلتفت إلى الحسابات الوهمية التي تتبع الإخوان وقطر في محاربة الحسابات الوطنية المغرد السعودي العربي الأصيل لم ينقل سوي الحقائق ودفاعًا عن وطنه ضد هذه الحملات المفتعلة من الإخوان وقطر والكل يعلم بذلك”.