رسالة ولي العهد بانفتاح المملكة على العالم.. الخصخصة كلمة السر

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

سلطت وكالة أنباء رويترز الدولية الضوء على شق حيوي من حديث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لوكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية، والذي يتعلق بخصخصة بعض الكيانات والمؤسسات في الاقتصاد السعودي.

وأشارت “رويترز” إلى حديث ولي العهد الذي جاء فيه التأكيد على أن المملكة ستقوم بخصخصة أكثر من 20 قطاع في عام 2019، مما يساعد على إستراتيجية الحكومة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

وقال ولي العهد: “في عام 2019، سيكون لدينا أكثر من 20 مؤسسة سيتم خصخصتها، معظمها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة”.

وأشارت “رويترز” إلى الخطط الرئيسية للحكومة السعودية، والتي تم الإعلان عنها في إبريل الماضي، حيث أكدت أنها تهدف إلى جني من 9 إلى 11 مليار دولار من العائدات غير النفطية من برنامج الخصخصة بحلول عام 2020.

وبخلاف العائد الماضي، أشارت الوكالة إلى مدى قدرة تلك الخطط الموضوعة في خلق فرص العمل للشباب السعودي، حيث من المتوقع أن توفر برامج الخصخصة 12 ألف فرصة عمل.

وكان موقع أويل برايس، والذي يولي أهمية واضحة بالشأن الاقتصادي، قد أكد أن سوق الرياض بدأ في الخروج من حالته المنعزلة بعد أن فتحت الحكومة السعودية أبوابه للأجانب في عام 2015، وفي الآونة الأخيرة أصبح السوق الأكثر سخونة بفضل جهود الحكومة المستمرة للخصخصة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للقضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية.