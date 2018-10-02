رسميًّا.. سابك تعلن طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار

المواطن - الرياض

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم الثلاثاء، عن بدء شركة “سابك كابيتال 2 بي” في طرح إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، موضحة أن هذه السندات ستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول.

وتشكل الفئة المستهدفة من الطرح، المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، بحسب صادر عن الشركة على “تداول”.

وكانت شركة “سابك” قد أوضحت قبل أسبوع، أن قيمة الطرح تحدد بحسب ظروف السوق، حيث إن الهدف من الطرح هو إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية القائمة لشركة سابك وشركاتها التابعة.

ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح، إذ سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).