رفعوا راية التوحيد وضحوا لتنعموا بالأمن.. لا تنسون الدعاء لشهداء الوطن

المواطن - الرياض

مع إشراقات الصباح يرفع الصالحون أكف الضراعة لله، عز وجل، أن يحفظ على هذا الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان ويكتب النصر للمرابطين على الحد الجنوبي ويرحم شهداء هذه الأرض المباركة.

وشهد وسم “لا تنسون الدعاء لشهداء الوطن” تدافع المواطنين للدعاء بالرحمة والمعفرة لمن ضحوا بحياتهم فداء للوطن حيث قالت صفاء العتيبي: “اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واربط علي قلوب ذويهم يا ارحم الراحمين.”

وقال فواز الراجحي: “اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن . اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأدخلهم الجنة يارب العالمين”

وأضافت “نورة” : ” اللهم تقبل من اسقوا ثرى حدود بلادنا بدمائهم الطاهرة دفاعا عن دينك شهداء عندك اللهم اغفر لهم وارزقهم الفردوس الأعلى”.

مريم غزواني من جانبها تفاعلت مع الوسم بالقول :”اللهم تقبلهم من الشهداء اللهم انهم ماتو في سبيلك يبتغون من فضلك ارزقهم جنات النعيم واربط على قلوب ذويهم .”

وأضاف رائد: “اللهمّ طيب المقام لهم بجوارك وسعادةٌ لهم تنتهي برؤيتك يوم لقائك اللهم ارزقهم الضياء والنُّور والفسحة والسُّرور انقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واغفر لنا ولهم ما سلف وكان واجمعنا بهم في مستقر رحمتك”.

وقالت أخت أحد الشهداء :”اللهم أرحم أخي حبيبي وعوّضه عن شبابه واجعل الاخرة خير له من الدنيا اللهم ارزقه جنه فيها لاعين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر اللهم وتقبله هو وجميع الشهداء”.

بدورها قالت لطيفة الشهري:” اللهم من رفع راية التوحيد في اي بقعة من بقاع ارضك الواسعه جنوباً او شمالاً غرباً او شرقاً في برٍ أو بحر ارفع منزلته واجعله في الفردوس الاعلى من الجنه وارفع الحزن عن امه وجميع اهله واجعله كما وعدت شفيعاً لهم يوم القيامه يارب”