رفم صادم لحصيلة مخالفي الإقامة والعمل في المملكة!

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 24/ 1/ 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 1849032 مخالفًا، منهم 1419953 مخالفًا لنظام الإقامة، و291375 مخالفًا لنظام العمل، و137704 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 31183 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1458 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2753 شخصًا.

وأيضًا بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 706 مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 685 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 21 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12280 وافدًا مخالفًا، منهم 10727 رجُلًا، و1553 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 302774 مخالفًا، وإحالة 263025 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 322316 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 471243 مخالفًا.