رقص شريهان يخطف الأنظار وعودة استعراضية قريبًا

المواطن - القاهرة

أعلنت الفنانة شريهان أنها قادمة وبقوة لاستئناف مسيرتها في الفن الاستعراضي بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا بسبب ظروفها الصحية.

وظهرت شريهان أمس في حفل زفاف بين مجموعة من النساء بطريقة تؤكد تعافيها من مرض السرطان ومشاكل العمود الفقري التي منعتها من العمل على مدى سنوات.

ورقصت شريهان على أغنية “ده لو اتساب” للفنان المصري عمرو دياب فيما شاركتها الحاضرات الرقص وسط حالة من السعادة بالتئام جراح الفنانة التي لطالما كانت واحدة من ألمع نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي.

والمعروف أن شريهان ممثلة مصرية من مواليد القاهرة في 1964 وتعتبر من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون ثم توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.

برعت شريهان في بدايتها في المسرح في مسرحات: سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، وعملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والإسورة، المرأة والقانون، وفضيحة العمر، وعرق البلح، وميت فل، والحب والرعب، وخلي بالك من عقلك مع عادل إمام، وغيرها العديد من الأفلام السينمائية.

وبالنسبة للدراما التلفزيونية قدمت شريهان العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى بها، وتوقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

أصيبت شريهان بمرض السرطان في سبتمبر عام 2002، وهذا المرض أعاق حضورها التكريم في أحد المهرجانات وقد بعثت برسالة مؤثره تطلب من الجميع الدعاء لها وتعتذر عن عدم الحضور، وكانت نسبة المرض خطيرة لا يصاب بها أكثر من 10 ملايين إنسان، وسافرت بعدها في رحلة إلى فرنسا لمعاودة العلاج مرة أخرى، وبعد ذلك أجرت جراحة خطيرة في الجانب الأيمن من وجهها لاستئصال ورم ودخلت غرفة العمليات 18 ساعة متواصلة واستبدلت عضلة الخد الأيمن والغدة اللعابية وخضعت بعدها إلى عدة عمليات تقرب من 100 عملية.

في 2011 ظهرت شريهان رفقة ابنتها في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير، الأمر الذي عزز من روح التفاؤل لدى محبيها بإمكانية تجاوزها المحنة، ثم عادت إلى ساحة الفن عام 2017 وأقيم لها حفل برعاية العدل جروب ومن المقرر أن تشارك في عمل فني استعراضي قريبًا.