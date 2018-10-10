رقم مهم في مسيرة حساب المواطن

المواطن - سعد العقيل

بالرغم من عدم إكمال حساب المواطن عامه الأول إلا أن حصيلة ما تم صرفه من دعم للمستحقين هو رقم يجب أن نتوقف عنده قليلًا.

وتشير إحصاءات حساب المواطن إلى أن قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من البرنامج في الدفعات الـ11 السابقة حوالي الـ 25.2 مليار ريال وهو رقم كبير جدًا إذا ما أخذنا في الاعتبار أوجه الإنفاق الأخرى ودعم الطاقة التي تتحمله الدولة.

التعويض بأثر رجعي

وتتضمن الدفعات السابقة في حساب المواطن مبلغًا لمن تقدم باعتراض مقبول خلال المدة القانونية ووفق الضوابط المعتمدة لذلك ما يعني حرص القائمون على البرنامج على التفاعل مع مشكلات المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستجابة لما يفصحون عنه من بيانات ومعلومات تخص الأسرة والدخل.

زيادة غير متوقعة

رقم جديد آخر كشفت عنه الدفعة الأخيرة من حساب المواطن، حيث أكد مستفيدون من حساب المواطن أن الدفعة الـ11، التي بدأ البرنامج إيداعها في حساباتهم صباح اليوم الأربعاء، تضمنت زيادة تراوحت ما بين 10 ريالات إلى 500 ريال.

ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسات البرنامج المعلنة والتي تقتضي مراجعة مبالغ الدعم كل فترة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع اليوم أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أكتوبر 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ 25.2 مليار ريال. أهداف حساب المواطن ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات. شروط الأهلية في حساب المواطن ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. آلية الاعتراض

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

استمرار التسجيل

يذكر أن التسجيل في حساب المواطن متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم، فيما نوه حساب المواطن بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.